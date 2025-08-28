Trotz fallender Speicherstände sinkt der Gas-Preis in Europa – russisches Gas spielt kaum noch eine Rolle. (Foto:dpa)

Trotz fallender Speicherstände sinkt der Gas-Preis in Europa – russisches Gas spielt kaum noch eine Rolle. (Foto:dpa) Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

• Wie wirkt sich die aktuelle Gasmarkt-Liberalisierung auf die europäischen Preise aus?

• Warum sinkt die Bedeutung russischer Gaslieferungen für den EU-Markt dramatisch?

• Welche Schlüsse ziehen institutionelle Investoren aus der Überversorgung des Marktes?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.