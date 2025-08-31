Wirtschaft

Zwischen Stagnation und Rezession: Was es konkret heißt, dass die deutsche Wirtschaft schrumpft

Deutschlands Wirtschaft steckt weiter fest: Das Bruttoinlandsprodukt schrumpft stärker als erwartet, die Rezession dauert an. Während einige Indikatoren Hoffnung wecken, warnen Experten vor tiefgreifenden strukturellen Problemen. Kann die deutsche Wirtschaft den Trend umkehren – oder droht ein verlorenes Jahrzehnt?