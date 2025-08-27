Wirtschaft

Der Jojo-Effekt der deutschen Wirtschaft: Auf Wachstum folgt Rückgang, auf Rückgang folgt Stagnation

Die deutsche Wirtschaft steckt im Jojo-Effekt: Erst Aufschwung durch US-Zölle, dann Abbruch – und jetzt Stagnation. Während die Industrie erste Lebenszeichen sendet, blockieren die Haushalte mit hoher Sparneigung jede echte Erholung. Droht Deutschland eine verlorene Dekade?