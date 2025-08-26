Unternehmen

Porsche und Volkswagen auf Abwegen: Neuausrichtung auf Verteidigungsindustrie

Die Gewinne bei VW und Porsche sinken. Das schlägt auf die Holding Porsche SE durch. Das Unternehmen will sich weiter diversifizieren – und sieht Potenzial in der Verteidigung.
26.08.2025 08:34
Aktualisiert: 26.08.2025 08:44
Porsche SE plant, bis zu zwei Milliarden Euro in Start-ups der Sicherheits- und Verteidigungsbranche zu stecken. (Foto: dpa) Foto: Bernd Weißbrod

  • Warum richten sich VW und Porsche neu auf die Verteidigungsindustrie aus?
  • Welche strategischen Gründe stecken hinter dieser überraschenden Diversifizierung?

