Politik

Ukraine-Unterhändler reisen in die USA – erneute Luftangriffe aus Russland

Die Ukraine-Unterhändler reisen in die USA, um über eine Sicherheitsgarantie und neue Perspektiven zu sprechen. Währenddessen eskalieren die russischen Luftangriffe erneut. Diplomatie trifft auf Kriegsrealität – doch wie realistisch sind Verhandlungen überhaupt, wenn Moskau keine echte Gesprächsbereitschaft zeigt?