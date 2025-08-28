Wirtschaft

Russlands Wirtschaft taumelt: Drei Faktoren könnten den Zusammenbruch auslösen

Russlands Wirtschaft gerät unter dreifachen Druck: Die Zentralbank warnt, der Staatsfonds schmilzt, und die Energieeinnahmen brechen weg. Wie lange hält das System noch?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
28.08.2025 16:20
Aktualisiert: 28.08.2025 16:20
Lesezeit: 1 min
Russlands Wirtschaft vor dem Kollaps: Zerbricht Putins Kriegsmaschine? (Foto:dpa) Foto: Mikhail Metzel

Im Folgenden:

  • Warum Russlands Wirtschaft kurz vor einer systemischen Finanzkrise steht,
  • Wie Öl- und Gasverluste Putins Machtbasis erschüttern,
  • Welche geopolitischen Folgen ein russischer Kollaps für Europa hätte.

