Panorama

Arbeitslosenzahl in Deutschland steigt auf drei Millionen – schuld ist nicht nur das Sommerloch

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland erreicht im Sommer ein Niveau wie seit Jahren nicht mehr. Saisonale Faktoren und wirtschaftliche Schwäche wirken zusammen. Experten sehen dennoch erste Hoffnungsschimmer. Bleibt die Arbeitslosenquote weiter hoch – oder kündigt sich eine echte Trendwende am Arbeitsmarkt an?