Politik

Gut vorbereitet: Bundesamt gibt neuen Ratgeber zur Krisenvorsorge heraus

Wie kann man sich besser auf Stromausfälle, Desinformation oder andere Notlagen vorbereiten? Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat mit seinem neuen Ratgeber „Vorsorgen für Krisen und Katastrophen“ praktische Tipps zusammengestellt – von Vorräten über Powerbanks bis hin zum Umgang mit psychischer Belastung.