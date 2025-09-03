Politik

AfD-Todesfälle vor der NRW-Wahl: Polizei schließt Straftaten aus

Mittlerweile sechs AfD-Kandidaten sterben kurz vor der NRW-Wahl am 14. September. Die Polizei hat die Fälle untersucht – und schließt Straftaten aus. Welche Auswirkungen die Todesfälle auf den weiteren Wahlverlauf haben und wie die NRW-Kommunalwahl zum Stimmungstext für Schwarz-Rot wird.