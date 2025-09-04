Politik

Justiz überfordert: Unerledigte Verfahren oder Einstellungen bei Staatsanwaltschaften auf Rekordhoch!

Die Staatsanwaltschaften kommen kaum noch hinterher. Die Aktenberge wachsen und wachsen: Zum Jahresende 2024 gab es einen traurigen Rekordstand von 950.852 unerledigter Verfahren. Im Zuge dessen nehmen Verfahrenseinstellungen zu. Der Richterbund schlägt Alarm.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
04.09.2025 10:33
Lesezeit: 2 min
Die bundesweit höchste Zahl offener Verfahren gibt es in Nordrhein-Westfalen mit 267.000 Fällen. (Foto: dpa) Foto: Moonshine Media

Im Folgenden:

  • Wie schlimm ist die aktuelle Überlastung der Staatsanwaltschaften wirklich?
  • Welches Bundesland hat die dramatischste Entwicklung bei unerledigten Verfahren?
  • Was fordert der Deutsche Richterbund angesichts dieser alarmierenden Situation?

X

