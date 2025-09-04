Politik

Justiz überfordert: Unerledigte Verfahren oder Einstellungen bei Staatsanwaltschaften auf Rekordhoch!

Die Staatsanwaltschaften kommen kaum noch hinterher. Die Aktenberge wachsen und wachsen: Zum Jahresende 2024 gab es einen traurigen Rekordstand von 950.852 unerledigter Verfahren. Im Zuge dessen nehmen Verfahrenseinstellungen zu. Der Richterbund schlägt Alarm.