Politik

Zu viele Beamte: Deutscher Staat beschäftigt zehntausende Beamte mehr als nötig

Während die Industrie Personal abbaut, wächst die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst – vor allem in den Verwaltungen. Das senkt zwar die Arbeitslosenzahlen, macht aber den Staat noch teurer. Eine IW-Studie sieht Einsparpotenzial von mindestens 60.000 Stellen.