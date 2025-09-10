Wirtschaft

Wirtschaftswunder Griechenland: Steuersenkungen dank guter Wirtschaftslage

2010 kurz vor der Pleite - heute zählt Griechenland zu den wachstumsstärksten Ländern in der EU. Jetzt will Ministerpräsident Mitsotakis die Menschen entlasten. Vor allem junge Leute und Familien sollen von den Steuersenkungen profitieren.
10.09.2025 13:08
Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat weitreichende Steuererleichterungen angekündigt – vor allem für junge Leute und Familien. (Foto: dpa) Foto: Giannis Papanikos

Im Folgenden:

  • Wie Griechenland seine Bürger steuerlich entlasten will
  • Vom Sorgenkind zum Wachstumswunder: eine Erfolgsgeschichte
  • Günstige Anleihen: Warum Griechenland im EU-Vergleich gut dasteht

