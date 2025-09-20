Wirtschaft

Wasserstoff-Investitionen steigen auf 110 Milliarden Dollar, doch die Nachfrage hinkt hinterher

Weltweit fließen Milliarden in die Wasserstoff-Produktion. Mehr als 500 Projekte sind bereits gestartet, doch der Markt kämpft mit fehlender Nachfrage. Experten sehen die Branche an einem Wendepunkt – entscheidend wird nun das Tempo bei Politik und Industrie.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
20.09.2025 14:43
Lesezeit: 2 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
Wasserstoff-Investitionen steigen auf 110 Milliarden Dollar, doch die Nachfrage hinkt hinterher
Milliarden fließen in Wasserstoff-Investitionen, aber der Absatz stagniert. (Foto: dpa) Foto: Hauke-Christian Dittrich

Im Folgenden:

  • Warum steigen die Wasserstoff-Investitionen auf Rekordniveau von 110 Milliarden Dollar?
  • Welches Land führt bei Wasserstoff-Projekten und was bremst die Marktentwicklung?
  • Wie können kleine Länder wie Litauen von der Wasserstoff-Revolution profitieren?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.
E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich einverstanden.
Ich habe die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Wasserstoff-Investitionen steigen auf 110 Milliarden Dollar, doch die Nachfrage hinkt hinterher
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Wasserstoff-Investitionen steigen auf 110 Milliarden Dollar, doch die Nachfrage hinkt hinterher
20.09.2025

Weltweit fließen Milliarden in die Wasserstoff-Produktion. Mehr als 500 Projekte sind bereits gestartet, doch der Markt kämpft mit...

Autonomy is not autarky: Europas Kampf um digitale Souveränität
DWN
Technologie
Technologie Autonomy is not autarky: Europas Kampf um digitale Souveränität
20.09.2025

Cloud, KI, Chips und Cybersicherheit gelten als strategische Schlüssel zur digitalen Unabhängigkeit. Genau in diesen Bereichen ist Europa...

Ferienjob: Was bei der Steuer wichtig ist und was Arbeitgeber beachten müssen
DWN
Finanzen
Finanzen Ferienjob: Was bei der Steuer wichtig ist und was Arbeitgeber beachten müssen
20.09.2025

Ein Ferienjob ist für viele Schüler und Studenten eine willkommene Möglichkeit, Geld zu verdienen. Doch sobald es ums Thema Steuer geht,...

Fördermittel nutzen – oder den Anschluss verlieren
DWN
Unternehmen
Unternehmen Fördermittel nutzen – oder den Anschluss verlieren
20.09.2025

Noch immer verzichten viele Unternehmer auf Fördermittel – und vergeben damit wertvolle Chancen. Ja, es kostet Zeit und Nerven, sich...

Busticket abgeschafft: Schweden setzt auf App statt Papier
DWN
Technologie
Technologie Busticket abgeschafft: Schweden setzt auf App statt Papier
20.09.2025

Die schwedische Region Halland testet als erste im Land das digitale System Fairtiq, das Fahrgästen ermöglicht, den öffentlichen...

Deutscher Maschinenbau am Limit: Wegen Trump-Zöllen werden Exporte in die USA massiv zurückgefahren
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deutscher Maschinenbau am Limit: Wegen Trump-Zöllen werden Exporte in die USA massiv zurückgefahren
20.09.2025

Die Zolleinigung zwischen der EU und den USA sollte Stabilität bringen, die Bedingungen sind nicht tragbar. Hohe Extrazölle auf Metalle...

KI ersetzt Jobs in der Politik: Albanien ernennt KI zur Ministerin - gewagtes Experiment oder Zukunftsmusik?
DWN
Politik
Politik KI ersetzt Jobs in der Politik: Albanien ernennt KI zur Ministerin - gewagtes Experiment oder Zukunftsmusik?
19.09.2025

KI-Chatbot Diella soll Kabinettsposten in Albanien übernehmen, um die Vergabe öffentlicher Aufträge zu kontrollieren. Die ungewöhnliche...

Staatliche Förderprogramme: Bürokratie als Problem – nur 30 Prozent der Unternehmen nutzen Fördermöglichkeiten
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Staatliche Förderprogramme: Bürokratie als Problem – nur 30 Prozent der Unternehmen nutzen Fördermöglichkeiten
19.09.2025

Eine aktuelle YouGov-Umfrage zeigt: Nur ein Bruchteil der Unternehmen nutzt staatliche Förderprogramme. Bürokratie, fehlender Überblick...