Wirtschaft

Selbstüberschätzung macht blind: Warum gerade die Klugen Betrügern ins Netz gehen

Es sind nicht die Naiven, die am leichtesten auf Betrüger hereinfallen, sondern oft die Gebildeten und Selbstsicheren. Sie glauben, unantastbar zu sein – und schalten deshalb ihre Wachsamkeit ab. „Selbstbewusstsein ist der erste Schritt zum Fehler“, warnt die Verhaltensökonomin Julia Kołodko. Ihre eigene Beinahe-Pleite zeigt: Um nicht betrogen zu werden, muss man denken wie ein Betrüger.