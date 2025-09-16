Wirtschaft

Deutsche Gasspeicher über Zielmarke von 70 Prozent hinaus gefüllt- Winter-Risiken bestehen

Die deutschen Erdgasspeicher sind derzeit zu rund 75 Prozent gefüllt und haben damit das für den 1. November festgelegte Ziel von 70 Prozent bereits überschritten. Dennoch warnen die Betreiber vor möglichen Engpässen, sollte der Winter besonders kalt ausfallen.