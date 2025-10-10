Politik

Israels Kabinett stimmt dem neuen Gaza-Abkommen mit der Hamas zu

Nach Monaten harter Verhandlungen hat Israels Regierung einem historischen Gaza-Abkommen mit der Hamas zugestimmt. Doch während Hoffnung auf Frieden wächst, bleiben Zweifel: Wird das fragile Abkommen halten – oder droht der jahrzehntelange Konflikt im Nahen Osten erneut zu eskalieren? Fakt ist: Israels Truppen haben mit dem Rückzug aus dem Gazastreifen begonnen.