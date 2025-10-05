Wirtschaft

Digitale Risiken: Unternehmen wiegeln ab – bis zum Blackout

Cyberangriffe, Handelskriege und Klimarisiken bedrohen die globale Wirtschaft. Doch viele Unternehmen blenden die Gefahr aus – und riskieren, beim nächsten Blackout oder Extremwetter schutzlos dazustehen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
05.10.2025 07:21
Lesezeit: 3 min
Digitale Risiken: Unternehmen wiegeln ab – bis zum Blackout
Digitale Risiken: Unternehmen wiegeln ab – bis zum Blackout
Cyberattacken gelten als unterschätztes Risiko: Fällt Energie, Kommunikation oder Finanzsystem aus, steht die Wirtschaft still. (Foto: dpa | Boris Roessler) Foto: Boris Roessler

Im Folgenden:

  • Wie bereitet sich Ihr Unternehmen auf die "Spaghetti-Schüssel" der vernetzten Risiken vor?
  • Welches der drei größten Wirtschaftsrisiken wird von Managern am gefährlichsten unterschätzt?
  • Könnte Ihr Betrieb einen KI-gesteuerten Cyberangriff oder einen klimabedingten Blackout überleben?

