Unternehmen

Kartellamt billigt Übernahme von Mediamarkt-Saturn

Ein chinesischer Konzern greift nach einem deutschen Handelsriesen, und die Wettbewerbsbehörde winkt ab. Doch trotz Freigabe bleibt der milliardenschwere Deal unsicher, denn die Politik könnte jederzeit eingreifen. Für den traditionsreichen Elektronikhändler Mediamarkt-Saturn steht viel auf dem Spiel – und für den deutschen Markt womöglich noch mehr.