KI ersetzt Minister? Albanien ernennt KI zur Ministerin um Korruption zu bekämpfen

KI-Chatbot Diella soll Kabinettsposten in Albanien übernehmen, um die Vergabe öffentlicher Aufträge zu kontrollieren. Die ungewöhnliche Besetzung durch KI soll im Kampf gegen Korruption den EU-Beitritt des Landes sicherstellen. Ein Chatbot als Teil des Kabinetts: Geniestreich oder PR-Trick von Premier Rama?
Mirell Bellmann
19.09.2025 06:01
KI ersetzt Minister? Albanien ernennt KI zur Ministerin um Korruption zu bekämpfen
Albaniens Ministerpräsident Edi Rama setzt auch in der Regierung auf KI: KI-Ministerin Diella soll dafür sorgen, dass Korruption bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen abgeschafft wird. (Foto: dpa) Foto: Vlasov Sulaj

Im Folgenden:

  • Wie will Albanien mit einem KI-Chatbot namens Diella die Korruption im Land bekämpfen?
  • Welche verfassungsrechtlichen Hürden stehen der Ernennung einer „KI-Ministerin“ im Weg?
  • Ist Premier Ramas ungewöhnlicher Vorstoß ein echter Reformansatz oder nur ein PR-Coup?

Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

