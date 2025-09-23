Panorama

Studie: Über 62.000 Hitzetote in Europa im Sommer 2024

Der außergewöhnlich heiße Sommer 2024 hat in Europa nach einer aktuellen Studie mehr als 62.700 Todesopfer gefordert. Damit lag die Zahl der hitzebedingten Todesfälle fast ein Viertel über dem Wert des Vorjahres. Wie das Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal) in der Fachzeitschrift Nature Medicine berichtet, starben in den vergangenen drei Sommern 2022 bis 2024 insgesamt über 181.000 Menschen an den Folgen extremer Hitze – eine Zahl, die der Einwohnergröße von Städten wie Saarbrücken oder Oldenburg entspricht.