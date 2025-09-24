Wirtschaft

Milliarden in Luft? Ex-Zentralbankchef warnt vor Kollaps durch KI-Blase

Die Investitionen in Künstliche Intelligenz explodieren, doch der ehemalige Zentralbankchef Patrick Honohan warnt vor einer gefährlichen KI-Blase. Während Tech-Giganten wie Microsoft, Google und Amazon hunderte Milliarden in Rechenzentren stecken, könnte sich hinter dem Hype eine fatale Leere verbergen. Droht der Weltwirtschaft ein Crash, der auch Deutschland ins Mark trifft?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
24.09.2025 07:00
Lesezeit: 3 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
Milliarden in Luft? Ex-Zentralbankchef warnt vor Kollaps durch KI-Blase
Patrick Honohan, ehemaliger Gouverneur der Zentralbank von Irland, warnt vor einer potenziellen KI-Blase. (Foto: dpa) Foto: Enda Doran

Im Folgenden:

  • Warum sieht der ehemalige Zentralbankchef die KI-Blase als eine der größten Bedrohungen für das globale Finanzsystem?
  • Welche Folgen könnte es haben, wenn sich herausstellt, dass KI-Technologien nicht das halten, was sie versprechen?
  • Wie könnten die massiven Investitionen von Tech-Giganten in KI-Infrastrukturen Deutschland und die europäische Wirtschaft beeinflussen?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff für nur 4,99 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Milliarden in Luft? Ex-Zentralbankchef warnt vor Kollaps durch KI-Blase
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Milliarden in Luft? Ex-Zentralbankchef warnt vor Kollaps durch KI-Blase
24.09.2025

Die Investitionen in Künstliche Intelligenz explodieren, doch der ehemalige Zentralbankchef Patrick Honohan warnt vor einer gefährlichen...

Saudi-Arabien investiert Milliarden in Solarenergie
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Saudi-Arabien investiert Milliarden in Solarenergie
24.09.2025

Saudi-Arabien investiert Milliarden in Solarenergie – nicht aus Klimagründen, sondern um mehr Öl exportieren zu können. Eine Strategie...

Spannungen steigen: Nato droht Russland bei Grenzverletzungen
DWN
Politik
Politik Spannungen steigen: Nato droht Russland bei Grenzverletzungen
23.09.2025

Nach den jüngsten Zwischenfällen warnt die Nato Russland eindringlich vor weiteren Verletzungen des Luftraums. Das Verteidigungsbündnis...

Jeder fünfte Automobilzulieferer in der Krise – das Schlimmste kommt erst
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Jeder fünfte Automobilzulieferer in der Krise – das Schlimmste kommt erst
23.09.2025

Jeder fünfte Automobilzulieferer steckt tief in der Krise. Zölle, Bürokratie und der EU-Druck zur Elektrifizierung verschärfen die Lage...

Heizkosten steigen deutlich: Experten erwarten spürbare Mehrbelastung
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Heizkosten steigen deutlich: Experten erwarten spürbare Mehrbelastung
23.09.2025

Nach einer aktuellen Untersuchung müssen Verbraucherinnen und Verbraucher mit spürbar höheren Heizkosten rechnen. Für Gas werden...

Goldpreis klettert weiter – Silber erreicht 14-Jahres-Hoch
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis klettert weiter – Silber erreicht 14-Jahres-Hoch
23.09.2025

Der Goldpreis setzt seine Rekordjagd fort: Am Dienstag stieg eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) um rund 44 US-Dollar auf 3.791,10 Dollar...

Verbraucherzentrale scheitert gegen Lidl – Revision vor dem BGH möglich
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Verbraucherzentrale scheitert gegen Lidl – Revision vor dem BGH möglich
23.09.2025

Die Verbraucherzentrale ist vor dem Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart mit ihrer Klage gegen den Discounter Lidl gescheitert. Es ging um...

OECD-Prognose: Deutschlands Wirtschaft wächst nur zögerlich
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft OECD-Prognose: Deutschlands Wirtschaft wächst nur zögerlich
23.09.2025

Die deutsche Wirtschaft kommt nur schleppend voran: Laut der aktuellen Prognose der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und...