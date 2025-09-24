Wirtschaft

Milliarden in Luft? Ex-Zentralbankchef warnt vor Kollaps durch KI-Blase

Die Investitionen in Künstliche Intelligenz explodieren, doch der ehemalige Zentralbankchef Patrick Honohan warnt vor einer gefährlichen KI-Blase. Während Tech-Giganten wie Microsoft, Google und Amazon hunderte Milliarden in Rechenzentren stecken, könnte sich hinter dem Hype eine fatale Leere verbergen. Droht der Weltwirtschaft ein Crash, der auch Deutschland ins Mark trifft?