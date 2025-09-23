Wirtschaft

Siemens-Aktie: Unternehmen formiert europäische KI-Allianz für den Maschinenbau

Während Europa bei der allgemeinen künstlichen Intelligenz oft hinterherhinkt, sieht es in der industriellen KI deutlich besser aus. Siemens setzt jetzt auf eine neue Allianz, um seine Position in diesem Wachstumsmarkt zu stärken und die industrielle KI voranzutreiben.
23.09.2025
Roland Busch, Vorstandsvorsitzender Siemens AG, spricht vor einem Schriftzug AI im Hannover Congress Centrum HCC bei der Eröffnungsfeier der Industriemesse Hannover Messe 2025 (Foto: dpa). Foto: Michael Matthey

Im Folgenden:

  • Wie setzt Siemens mit einer neuen Datenallianz auf die Stärkung industrieller KI?
  • Welche Unternehmen sind Teil dieser europäischen Maschinenbau-Allianz?
  • Warum könnte die industrielle KI ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für Europa sein?

