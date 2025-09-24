Wirtschaft

Wasserstoffproduktion: Nachfrage geht weltweit zurück trotz Rekordinvestitionen

Die Wasserstoffproduktion erreicht Rekordinvestitionen von 110 Milliarden Dollar. Doch ohne Nachfrage droht der Boom zu verpuffen – auch in Deutschland.
Marius Vaitiekūnas
24.09.2025 09:11
Lesezeit: 2 min
Die Wasserstoffproduktion wächst rasant – doch ohne Nachfrage droht der Milliardenboom ins Leere zu laufen.

Im Folgenden:

  • warum die Wasserstoffproduktion Rekordsummen verschlingt, aber Nachfrage fehlt
  • welche Rolle Deutschland bei Wasserstoffprojekten spielt
  • wie kleinere Länder wie Litauen eigene Projekte starten

Marius Vaitiekūnas

Zum Autor:

Marius Vaitiekūnas ist ein ausgewiesener Experte für Geopolitik und internationale Wirtschaftsverflechtungen. Geboren 1985 in Kaunas, Litauen, schreibt er als freier Autor regelmäßig für verschiedene europäische Medien über die geopolitischen Auswirkungen internationaler Konflikte, wirtschaftlicher Machtverschiebungen und sicherheitspolitischer Entwicklungen. Seine inhaltlichen Schwerpunkte sind die globale Energiepolitik und die sicherheitspolitischen Dynamiken im osteuropäischen Raum.

