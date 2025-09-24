Finanzen

Kryptowährungen unter Spannung: Geldpolitik setzt den Markt unter Druck

Nach einer kurzen Aufwärtsbewegung infolge der Zinssenkung der US-Notenbank gerieten Bitcoin und andere Kryptowährungen erneut unter Druck. Anleger blicken nun gespannt auf kommende Signale der FED, die entscheidend für die weitere Marktrichtung sein dürften.