Unternehmen

Deutscher Energiespeicher-Spezialist Fenecon expandiert ins Baltikum

Die baltischen Staaten entwickeln sich zunehmend zu einem wichtigen Schauplatz für den europäischen Energiemarkt. Internationale Unternehmen sehen in der Region nicht nur wachsende Nachfrage nach technologischen Lösungen, sondern auch ein Umfeld, das durch ehrgeizige Klimaziele geprägt ist. Vor diesem Hintergrund richtet sich der Blick auf neue Investitionen und Partnerschaften, welche die Transformation der Energieversorgung vorantreiben sollen.