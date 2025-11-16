Politik

Europa im Wandel: Populismus und Spannungen in Deutschland, England und Frankreich

Europa steht vor politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen, während der Zusammenhalt innerhalb der EU zunehmend brüchig wird. Können die Mitgliedsstaaten diese Spannungen überwinden und geplante Investitionen erfolgreich umsetzen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
16.11.2025 11:00
Lesezeit: 2 min
Europa im Wandel: Populismus und Spannungen in Deutschland, England und Frankreich
Europa steht vor wachsenden gesellschaftlichen Spaltungen und Populismus, besonders in Deutschland, England und Frankreich (Foto: dpa). Foto: Alicia Windzio

Europas anfängliche Hoffnung auf Zusammenhalt

Im Verlauf des Jahres 2025 zeigte ich mich in weiten Teilen vorsichtig optimistisch in Bezug auf Europa. Ich ging davon aus, dass der äußere Druck durch Trump, Putin und Xi eine so starke Plattform schaffen würde, dass er als Katalysator für ein stärkeres Europa wirken könnte. In den ersten Monaten des Jahres deuteten die Zeichen tatsächlich positiv. Merz gelang es geschickt, die sogenannte Schuldenbremse Deutschlands aufzuweichen, sodass Investitionen in Verteidigung, Infrastruktur und Energie möglich wurden.

Die Europäische Kommission präsentierte einen ambitionierten Haushaltsentwurf, der Investitionen unter anderem zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit vorsah, und die meisten europäischen Staaten signalisierten die Bereitschaft zu umfassender Aufrüstung. Die Zollkonflikte mit den USA führten zu einer gewissen Klärung, auch wenn das Ergebnis nicht optimal war. Gleichzeitig wurde die Ukraine in den Friedensverhandlungen nicht gezwungen, große Gebiete an Russland abzutreten. Bis zu diesem Zeitpunkt schien die Entwicklung zumindest teilweise stabil.

Wachsende Spaltung der europäischen Gesellschaften

In den letzten Monaten hat sich die Lage jedoch deutlich verschlechtert. Der äußere Druck, der bisher verantwortungsbewusste europäische Regierungen zusammengeführt hatte, konnte die europäischen Bevölkerungen nicht vereinen. Im Gegenteil: Historisch tiefe Spaltungen haben sich verstärkt, und populistische Parteien sowohl am rechten als auch am linken Rand gewinnen massiv an Unterstützung.

In den drei größten Volkswirtschaften Europas, Deutschland, Großbritannien und Frankreich, sind die Regierungschefs historisch unbeliebt. Nur jeder dritte Deutsche beurteilt Merz als guten Kanzler. In Großbritannien zeigen Umfragen, dass Premierminister Keir Starmer nur von 21 Prozent der Bevölkerung positiv bewertet wird, während 72 Prozent seine Leistung als schlecht einschätzen. Präsident Macron und Premierminister Lecornu stehen in Frankreich vor großen Herausforderungen bei der Erstellung des Haushalts für 2026, und es ist keineswegs sicher, dass Macron bis zum regulären Ende seiner Amtszeit 2027 im Amt bleiben kann. In allen drei Ländern verzeichnen populistische Parteien, insbesondere am rechten Rand, deutliche Zugewinne.

EU- und Ukraine-Skepsis in Mittel- und Osteuropa

In Mittel- und Osteuropa regieren mittlerweile EU- und Ukraine-skeptische Parteien in Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Auch wenn einige Länder wie Rumänien, Moldau und zuletzt die Niederlande Wahlen durchgeführt haben, die in eine andere Richtung wiesen, deutet wenig darauf hin, dass die EU zu mehr Handlungsfähigkeit findet.

Im EU-Parlament wurde kürzlich ein Versuch, Unternehmen zu entlasten und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, von einer klimafokussierten linken Mehrheit abgelehnt. Die Prioritäten innerhalb der EU sind nicht klar definiert. Wie der frühere dänische Ministerpräsident und NATO-Chef Anders Fogh Rasmussen in einem Interview beschrieb, befindet sich Europa derzeit aus Sicht der Führung „an einem sehr traurigen Punkt“. Diese Einschätzung teilt auch die dänische Wirtschaft. Führende dänische Manager, die anonym zitiert werden möchten, erklären, dass sie, müssten sie zwischen Investitionen in die USA unter Trump oder in Europa wählen, eindeutig die USA bevorzugen würden.

Unsichere Zukunft für Europas politische und wirtschaftliche Entwicklung

Europa steckt tief im Morast. Ob die politisch stark geforderte Motorik der kommenden Monate die Region weiter in die Sackgasse einer skeptischen und gespaltenen Bevölkerung zieht oder ob es gelingt, eine positive Dynamik zu erzeugen und die angekündigten Investitionen, etwa in die deutsche Wirtschaft, tatsächlich Wirkung zeigen, bleibt derzeit offen.

Für Deutschland zeigt sich daraus ein deutliches Signal: Die geplanten Investitionen in Verteidigung, Infrastruktur und Energie sind zwar notwendig, aber ihre Wirkung hängt stark von einem stabilen politischen Umfeld in Europa ab. Ohne eine Annäherung innerhalb der EU und eine Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts könnte die wirtschaftliche Modernisierung Deutschlands nur begrenzte Effekte entfalten.

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Kuka weitet Stellenabbau in Augsburg aus – 560 Jobs betroffen
DWN
Technologie
Technologie Kuka weitet Stellenabbau in Augsburg aus – 560 Jobs betroffen
16.11.2025

Der Roboterhersteller Kuka plant an seinem Stammsitz in Augsburg einen größeren Stellenabbau als zunächst angekündigt. Statt der...

PV-Anlagen für Unternehmen: Wie Betriebe mit Steuerbonus und Eigenstrom doppelt punkten
DWN
Immobilien
Immobilien PV-Anlagen für Unternehmen: Wie Betriebe mit Steuerbonus und Eigenstrom doppelt punkten
16.11.2025

Gewerbliche Photovoltaikanlagen gewinnen für den Mittelstand zunehmend an Bedeutung. Durch den Investitionsabzugsbetrag und die...

Europa im Wandel: Populismus und Spannungen in Deutschland, England und Frankreich
DWN
Politik
Politik Europa im Wandel: Populismus und Spannungen in Deutschland, England und Frankreich
16.11.2025

Europa steht vor politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen, während der Zusammenhalt innerhalb der EU zunehmend brüchig wird....

Von der Leyen unter Druck: Zwei Billionen Euro und kein Plan für Europas Bauern
DWN
Politik
Politik Von der Leyen unter Druck: Zwei Billionen Euro und kein Plan für Europas Bauern
16.11.2025

Der Streit um Agrarsubventionen spaltet die Europäische Union. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will den EU-Haushalt...

Finanzskandal bei privaten Krediten: HPS und BNP Paribas verlieren hunderte Millionen
DWN
Finanzen
Finanzen Finanzskandal bei privaten Krediten: HPS und BNP Paribas verlieren hunderte Millionen
16.11.2025

Der Markt für private Kredite außerhalb regulierter Banken erlebt ein rasantes Wachstum, das zunehmend systemische Risiken birgt. Wie...

TNT-Produktion in Europa: NATO-Staaten planen neue Fabriken zur Versorgungssicherung
DWN
Politik
Politik TNT-Produktion in Europa: NATO-Staaten planen neue Fabriken zur Versorgungssicherung
16.11.2025

Europa verfügt derzeit über nur eine Produktionsstätte für NATO‑Standard‑TNT, während mehrere Länder neue Fabriken planen. Wie...

CO2-Zertifikate: Europas Aufschub, der Autofahrer teuer zu stehen kommt
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft CO2-Zertifikate: Europas Aufschub, der Autofahrer teuer zu stehen kommt
15.11.2025

Europa verschiebt den Start seines neuen CO2-Handelssystems – doch die Benzinpreise werden trotzdem steigen. Während Brüssel von...

Arbeitsmarkt 2030: Diese Fachkräfte werden in fünf Jahren gebraucht
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Arbeitsmarkt 2030: Diese Fachkräfte werden in fünf Jahren gebraucht
15.11.2025

Automatisierung, KI und Klimawandel verändern den globalen Arbeitsmarkt rasant. Bis 2030 entstehen Millionen neuer Jobs, doch viele...