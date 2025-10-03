Politik

Polen setzt Grenzkontrollen zu Deutschland bis 2026 fort

Polen wird die bereits seit Juli bestehenden Kontrollen an der Grenze zu Deutschland deutlich länger aufrechterhalten als zunächst geplant. Die Maßnahmen sollen nun bis April 2026 gelten. Begründet wird die Verlängerung mit Sicherheitsaspekten und dem Kampf gegen illegale Migration.