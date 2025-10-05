Politik

Top-Ökonom Igor Lipsicas: Neue Weltwirtschaft braucht neue Strategien

Die sich wandelnden Modelle der Weltwirtschaft, der demografische Niedergang, die Strategien anderer Länder und die Werkzeuge des Wachstums, die halfen, Krisen zu überwinden, darüber spricht der Wirtschaftsprofessor und Mitbegründer der Moskauer Hochschule für Ökonomie, Igoris Lipsicas.
05.10.2025 17:23
Top-Ökonom Igor Lipsicas: Neue Weltwirtschaft braucht neue Strategien
Die richtige Strategie ist entscheidend, sagt Igor Lipsicas. Irland sei dafür ein herausragendes Beispiel. (Foto: dpa) Foto: Gregor Fischer

Im Folgenden:

  • Wie können sich kleine Staaten angesichts des demografischen Niedergangs wirtschaftlich behaupten?
  • Welche Strategien brauchen diese Länder, um Teil globaler Wertschöpfungsketten zu werden?
  • Warum könnten erhöhte Verteidigungsausgaben wirtschaftliche Chancen bieten?

