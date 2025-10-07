Wirtschaft

Gewerkschaften ziehen vor UN-Gericht: Streit um globales Streikrecht

Weil das Recht auf Streik international zunehmend infrage gestellt wird, wenden sich Gewerkschaften an den Internationalen Gerichtshof. Ein Rechtsgutachten aus Den Haag könnte die Bedeutung des Streikrechts weltweit neu definieren.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.10.2025 07:03
Lesezeit: 1 min
Ein Banner mit der Aufschrift «Für ein vollständiges & allseitiges gesetzl. Streikrecht» ist bei einer Demonstration an den Landungsbrücken zu sehen (Foto: dpa). Foto: Georg Wendt

Im Folgenden:

  • Wie könnte das UN-Gericht das globale Streikrecht neu definieren?
  • Welche Argumente führen Gewerkschaften und Arbeitgeber im Streit an?
  • Was würde ein Urteil für Arbeitnehmer weltweit bedeuten?

X

