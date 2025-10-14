Unternehmen

Workation-Trend 2026: Wer jetzt nicht plant, verliert seine besten Mitarbeiter

Der globale Workation-Trend erreicht 2026 einen neuen Höhepunkt. Unternehmen investieren gezielt in Reisen, die Arbeit, Lernen und Erholung verbinden. Der Erfolg wird mit harten Kennzahlen gemessen. Wer früh plant, gewinnt Motivation, Innovationskraft und Talente. Wer zögert, bleibt zurück.