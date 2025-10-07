Wirtschaft

Mercedes kämpft mit Absatzrückgang – Luxusstrategie soll Schwäche in China ausgleichen

Der Autobauer Mercedes-Benz verzeichnet im dritten Quartal einen deutlichen Absatzrückgang. Besonders die schwache Nachfrage in China und den USA belastet die Verkaufszahlen. Von Juli bis September lieferte das Unternehmen rund 525.300 Fahrzeuge aus – zwölf Prozent weniger als im Vorjahr. Mit einem Fokus auf höherpreisige Modelle will Mercedes die Verluste jedoch teilweise kompensieren.