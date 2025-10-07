Finanzen

Bitcoin-Kurs explodiert: Warum er jetzt Rekordhöhen erreicht

Der Bitcoin-Kurs hat in über Nacht einen neuen Höchststand erreicht. Mit einem Wert von 125.689 US-Dollar übertraf die größte Kryptowährung der Welt den bisherigen Rekord, der am 14. August erzielt worden war. Auch andere bedeutende digitale Währungen wie Ethereum legten deutlich zu und nähern sich ihren eigenen Höchstständen. Damit setzt sich der Trend fort, dass Kryptowährungen zunehmend an Bedeutung gewinnen, während sich traditionelle Finanzmärkte durch politische Unsicherheiten und geldpolitische Veränderungen neu ausrichten.