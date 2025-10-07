Wirtschaft

EnBW-Aktie: Energiekonzern baut Deutschlands ersten Wasserspeicher im Berg

Im Schwarzwald entsteht ein Energieprojekt von bundesweiter Bedeutung: Der Energiekonzern EnBW baut beim Pumpspeicherkraftwerk Forbach einen unterirdischen Wasserspeicher – den ersten seiner Art in Deutschland. Herzstück ist ein weit verzweigtes Tunnelsystem im Berg, das die Speicherkapazität künftig nahezu verdoppeln soll. Die Inbetriebnahme ist für Herbst 2027 geplant.