Wirtschaft

Merz' Rezept für Wettbewerbsfähigkeit: Schock und künstliche Intelligenz

Deutschland steht vor einer entscheidenden Phase wirtschaftlicher und administrativer Reformen. Staat, Wirtschaft und Verwaltung sollen effizienter, moderner und zukunftsfähiger gestaltet werden. Dabei spielen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und strukturelle Vereinfachungen eine zentrale Rolle. Die Bundesregierung will damit die Wettbewerbsfähigkeit stärken und das Land für internationale Herausforderungen rüsten.