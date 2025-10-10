Unternehmen

Absatz von Daimler Truck sinkt wegen Nordamerika-Schwäche - Sparprogramm angekündigt

Daimler Truck verkauft im dritten Quartal erneut weniger Lastwagen und Busse. Besonders in einem Markt bricht die Nachfrage förmlich ein. 5000 Stellen sollen in Deutschland wegfallen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.10.2025 07:33
Lesezeit: 2 min
Wegen der anhaltenden Marktschwäche in Nordamerika hatte Daimler Truck bereits im Sommer erneut seinen Jahresausblick gesenkt. (Foto: dpa) Foto: Soeren Stache

Im Folgenden:

  • Wie stark bricht die Nachfrage in Nordamerika ein?
  • Welche Auswirkungen haben die geplanten US-Zölle auf Daimler Truck?
  • Wie viele Stellen fallen dem angekündigten Sparprogramm zum Opfer?

