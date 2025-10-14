Wirtschaft

Höchststand im September: Inflation steigt auf 2,4 Prozent

Die Inflation zieht wieder an, und das mitten im Herbst. Besonders Lebensmittel und Dienstleistungen belasten die Haushalte, während Energiepreise nur leicht nachgeben. Was die Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen, warum die gefühlte Teuerung oft höher liegt – und was das für Verbraucher bedeutet.