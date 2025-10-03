Passives Einkommen: Warum „leichtes Geld“ so verlockend wirkt

Sie öffnen eine Social-Media-App und sehen eine Werbung: „Verdiene 3.000 Euro im Monat, ohne etwas zu tun – ein Dropshipping-Modell, das im Autopiloten läuft!“ Auf einem anderen Kanal sehen Sie einen Coach, der sagt: „Mein Immobilienportfolio verdient 5.000 Euro, während ich durch Bali reise.“ Ein anderer zeigt Ihnen Werbung: „Eine KI-Krypto-App, die 24/7 Geld verdient – du bekommst deine Investition schon in einer Woche zurück!“

Klingt attraktiv, nicht wahr? Wer von uns würde nicht gerne dem täglichen 9-bis-17-Uhr-Job entfliehen und Geld verdienen, während er auf Teneriffa liegt? Aber hier ist die unbequeme Wahrheit, die Ihnen die meisten Finanzgurus niemals sagen werden: Echtes passives Einkommen – wenn Sie ohne jegliche laufende Anstrengung viel Geld verdienen – existiert in Wirklichkeit nicht. Das, was als „passives Einkommen“ verkauft wird, sind meist falsche Versprechen, die darauf ausgelegt sind, die finanzielle Verzweiflung der Menschen auszunutzen.

Theoretisch sollte passives Einkommen einen Einkommensstrom bedeuten, der von selbst kommt – Sie führen eine Handlung aus, nach der regelmäßig Geld ohne Ihr Zutun auf Ihr Konto eingeht. Dann könnten Sie tatsächlich am Strand liegen, Computerspiele spielen oder tun, wonach auch immer Sie sich sehnen. Die Realität ist etwas anders: Abgesehen von gewonnenen Lotterien oder Erbschaften existiert echtes „passives Einkommen“ nicht. Wenn Menschen von „passivem Einkommen“ sprechen, meinen sie in Wirklichkeit zwei Dinge: Investitionseinkommen oder Unternehmereinkommen. Diese Methoden sind nicht schlecht – sie verändern, wie Ihre Anstrengungen vergütet werden, aber sie eliminieren den Bedarf an Anstrengung (Arbeit) nicht.

Mathematische Realität: Warum echtes Investitionseinkommen Jahrzehnte erfordert

Investitionseinkommen – Aktien, Anleihen, Immobilien – erfordert eines ganz besonders: Sie müssen Geld haben, um diese einkommensgenerierenden Vermögenswerte zu erwerben. Und, wie wir gleich sehen werden, ist das keine Kleinigkeit – dafür braucht es viele Jahre des Ansparens „aktiver“ Einkommen.

All das weiß ich nicht aus der Theorie. Als Generaldirektor von „Agathum“ leite ich ein Team, das in ganz Litauen gewerbliche Immobilien kauft, renoviert und vermietet. Menschen fragen mich ständig: „Das ist doch passives Einkommen, oder? Sie haben ein Gebäude gekauft, vermietet – und das Geld fließt von selbst?“ Kurze Antwort: nein. Doch dazu später mehr.

Bevor wir über konkrete irreführende Versprechen sprechen, die im Internet florieren, schauen wir auf die kalte Mathematik. Sie offenbart, warum die meisten Versprechen über passives Einkommen schlicht unmöglich sind. Stellen Sie sich Thomas vor, sagen wir, einen 35-jährigen IT-Spezialisten, der etwa 3.000 Euro pro Monat verdient – ein solides Gehalt. Thomas träumt von finanzieller Unabhängigkeit und möchte dieses Einkommen durch „passive“ Investitionseinkommen ersetzen.

Die schmerzhafte Realität der Mathematik: Er braucht 450.000 Euro Kapital (gerechnet mit einer jährlichen Rendite von 8 Prozent, die 3.000 Euro/Monat an passivem Einkommen ergäbe. Tatsächlich bräuchte man wohl doppelt so viel, damit diese 3.000 Euro/Monat garantiert sind, aber das ist eine andere Diskussion).

Einige populäre Methoden des „passiven Einkommens“: Realitätscheck

1. Realität der Handelsvermittlung (Dropshipping)

Stellen wir uns einen dreißigjährigen Logistikspezialisten vor, der in einer „Facebook“-Werbung das Versprechen sah: „Erstelle einen Onlineshop, automatisiere Bestellungen bei chinesischen Lieferanten und sieh zu, wie das Geld ohne Anstrengung fließt!“ Die Person investierte 800 Euro in einen Dropshipping-Kurs und weitere 500 Euro in ein „Starter-Paket“. Die Kursleiter versprachen, dass er pro Monat 2.000–3.000 Euro verdienen werde.

Nach drei Monaten ist die Realität umgekehrt: Er erzielte nur 50 Euro Einnahmen, gab jedoch 400 Euro für „Facebook“-Werbung aus. Noch schlimmer – er wurde zum Mittelsmann, der wütende Kunden-Beschwerden zu Problemen bearbeitete, die er nicht direkt lösen konnte. Verspätete Lieferungen aus China, nicht funktionierende Produkte, Sprachbarrieren mit chinesischen Lieferanten.

Warum scheitert das Dropshipping-Modell bei vielen?

Markt-Sättigung: Tausende versuchen dasselbe Geschäft mit denselben Produkten.

Marketing-Kosten: Social-Ads können 0,50–2,00 Euro pro Klick kosten, die Conversion beträgt nur 1–3 Prozent.

Kundenprobleme: Man wird zum Vermittler zwischen unzufriedenen Kund:innen und chinesischen Lieferanten.

Konkurrenz: Produkte auf populären Plattformen sind für alle verfügbar – keine Einzigartigkeit, daher fehlen nötige Margen.

2. Krypto-Staking: Illusion des Technologiezeitalters

Kommen wir zu einer weiteren populären Methode des „passiven Einkommens“. Nehmen wir an, eine Marketing-Spezialistin Anfang 20 sah auf „Instagram“ Werbung über Krypto-Staking. Das Versprechen ist verlockend: „Sperre dein Ether ein und verdiene 12 Prozent jährliche Rendite, ohne etwas zu tun!“ Stellen wir uns vor, sie investiert 3.000 Euro – die Hälfte ihrer Ersparnisse. Die ersten zwei Monate sah es wohl gut aus: Auszahlungen aus dem Staking liefen planmäßig, sie verdiente 30 Euro pro Monat. Doch dann begann der Ether-Preis zu fallen.

Innerhalb von vier Monaten sank ihre Investition um 60 Prozent. Obwohl sie weiterhin diese „12 Prozent Staking-Belohnung“ erhielt, wurden aus ihren 3.000 Euro in der Realität 1.200 Euro. Noch schlimmer – wegen der Lock-up-Periode konnte sie die fallenden Kryptos nicht verkaufen und Verluste nicht stoppen.

Die Realität des Krypto-Stakings wird bestimmt durch:

Volatilität: 10 Prozent Staking-Rendite bedeuten nichts, wenn die Kryptowährung 50 Prozent fallen kann

Sperrfristen: 6–24 Monate ohne Möglichkeit, die fallende Investition zu verkaufen

technische Komplexität: Slashing-Strafen (automatische Sanktionen bei fehlerhaftem Validator-Betrieb), Node-Management, ständiges Monitoring

regulatorisches Risiko: Unterschiedliche Länder haben unterschiedliche Haltungen zum Staking

Wie mir ein Experte erklärte: „Wenn du Kryptowährungen stakst, erhältst du die Belohnung in derselben Kryptowährung, nicht in Euro. Du kannst 12 Prozent mehr Ether verdienen, aber wenn der Ether-Preis um 50 Prozent fällt, beträgt deine reale Rendite minus 38 Prozent.“

3. Illusion des Partner-Marketings (Affiliate Marketing)

Die dritte populäre Methode hat ihre versteckten Probleme. Nehmen wir an, ein Sporttrainer Anfang 40 beschließt, einen „YouTube“-Kanal über Fitness aufzubauen und über „Amazon“-Partnerlinks zu verdienen. Er sah Werbung: „Erstelle einmal Inhalte, füge ‚Amazon‘-Links ein, verdiene für immer Geld!“

Die Realität kann völlig anders aussehen. Auf „YouTube“ werden pro Minute mehr als 500 Stunden Inhalt hochgeladen – 720.000 Stunden pro Tag. Allein um mit der Monetarisierung zu beginnen, braucht der Trainer 1.000 Abonnenten und 4.000 Stunden Wiedergabezeit. Dafür werden 8 Monate kontinuierlicher Videoproduktion nötig. Also arbeitet die Person 20–30 Stunden pro Woche an Content-Produktion, Videoschnitt und Antworten auf Kommentare. Wenn er endlich verdient, sind die „Amazon“-Provisionen tragisch niedrig. In der Kategorie Sport-Supplements bekommt er wahrscheinlich nur etwa 2 Prozent – für ein 50-Euro-Produkt gerade einmal 1 Euro.

Affiliate-Realität 2024–2025:

Inhaltsmenge: 500+ Stunden pro Minute werden auf „YouTube“ hochgeladen

Monetarisierungs-Schwelle: 1.000 Abos und +4.000 Stunden Wiedergabezeit

sinkende Provisionen: „Amazon“-Prozente fielen von 9,25 Prozent (2012) auf 3,14 Prozent (2020)

Konkurrenz: mehr als 60 Mio. Creator auf „YouTube“ (2024)

Algorithmus-Abhängigkeit: Eine Änderung kann Einkommen zerstören.

Nach einem Jahr Arbeit verdient unser Trainer durchschnittlich 80 Euro pro Monat. Der Stundenlohn läge bei 0,80–1 Euro pro Stunde. Da ist es viel besser, zum Trainerjob zurückzukehren, wo 20 Euro pro Stunde gezahlt werden.

4. Fallen des Multi-Level-Marketings (MLM)

Die letzte, aber nicht weniger schädliche Methode. Stellen wir uns eine Vertriebsspezialistin vor, die einem Kosmetik-MLM beitrat. Man versprach ihr, sie könne „ihre eigene Chefin sein und aus den Anstrengungen des Teams verdienen“. Die ersten Monate können erfolgreich erscheinen. Sie verkauft Produkte an Freundinnen und Verwandte, verdient sagen wir 200–300 Euro pro Monat. Doch nach und nach meiden die Freunde ihre Anrufe. Bei Familientreffen fliehen die Leute vor Gesprächen über „Business-Chancen“. Um den „aktiven“ Status zu halten, muss die Verkäuferin monatlich Produkte für 150 Euro kaufen. Da sie die meisten nicht verkaufen kann, nutzt sie sie selbst – das Badezimmer beginnt wie ein Kosmetikladen auszusehen.

Nach acht Monaten sehen die Zahlen so aus: 1.400 Euro für Produkte ausgegeben, 900 Euro Provisionen verdient. Verlust – 500 Euro, zusätzlich beschädigte Beziehungen zu Freunden.

Statistische Realität von MLM:

Profitabilität: 99 Prozent der Teilnehmer verdienen weniger als den Mindeststundenlohn

durchschnittliche Verluste: 100–300 Euro pro Monat durch Eigenkäufe zur „Aktivitätserhaltung“

soziale Kosten: zerrüttete Beziehungen zu Freunden und Familie

Pyramidstruktur: Nur 1–2 Prozent an der Spitze verdienen nennenswerte Summen

Immobilien-Realität: Erfahrung von „Agathum“

Nach all diesen irreführenden Versprechen denken Sie vielleicht: Zumindest Immobilien sind sicher passives Einkommen, oder? Kürzlich sprach ich mit einer 42-jährigen Finanzspezialistin, die über eine passive Investition in Immobilien nachdachte, in der Hoffnung, eine Wohnung zu kaufen, an Studierende zu vermieten und „Geld kommt von selbst“.

Ich teilte mit ihr, was Immobiliengeschäft wirklich bedeutet (ja, Geschäft!): Mieter rufen wegen eines defekten Wasserhahns um 22 Uhr an, man muss einen verlässlichen Klempner finden, über Preise verhandeln. Wenn ein Mieter auszieht, muss ein neuer gefunden werden – Anzeigen schreiben, kosmetische Renovierungen, die Wohnung zeigen, Unterlagen prüfen. Und wenn der Mieter die Miete nicht zahlt? Der rechtliche Räumungsprozess kann Monate, wenn nicht Jahre dauern. Jede vermietete Wohnung ist ein Mini-Unternehmen mit allen Konsequenzen.

Was ein erfolgreicher Immobilienbetrieb tatsächlich erfordert:

echte Arbeit: Ankauf, Renovierung, Mietersuche, Objektverwaltung

laufende Investitionen: Reinvestitionszyklen der Gewinne in neue Projekte

Marktexpertise: Kenntnis des jeweiligen Marktes, der Demografie, der Konjunkturzyklen

Kapitalquellen: Das Hauptgeld kommt aus aktiven Einkommen

Mein Gesprächspartner verstand die Realität. Sie entschied sich dennoch für ein Immobilieninvestment, versteht nun aber, dass es ein aktives Geschäft ist, das ständige Anstrengungen erfordert. Ihre Investition ist erfolgreich, weil sie die Notwendigkeit ihrer Beteiligung realistisch einschätzt.

Diese Fakten diskreditieren Immobilien nicht – wir glauben, dass dies eine der besten Möglichkeiten ist, Vermögen aufzubauen und zu vermehren (AB „Agathum“ ist dies die Haupttätigkeit!). Aber es ist kein passiver Prozess.

Das wirkliche Geschäft mit „passivem Einkommen“: Kursverkauf

Jetzt erzähle ich Ihnen, wo in dieser Branche tatsächlich das Geld liegt. Stellen wir uns einen ehemaligen IT-Projektleiter vor, der vor zwei Jahren Dropshipping ausprobierte. In sechs Monaten verlor er über tausend Euro, lernte jedoch eine wichtige Lektion: Das Geld liegt nicht im Dropshipping-Geschäft, sondern im Verkauf von Kursen über Dropshipping.

Also erstellt die Person einen Kurs „Wie man 3.000 Euro pro Monat mit Dropshipping verdient“ für 497 Euro. Darin erzählt er seine „Erfolgsgeschichte“ (unangenehme Fakten über Verluste werden ausgelassen), fügt einige „Schüler“-Testimonials hinzu (meist von Personen, die die Strategie nur 2–3 Monate ausprobierten) und beginnt, in sozialen Netzwerken zu werben. In einem Jahr verkauft er problemlos etwa 100 Kurse. 497 Euro × 100 = 49.700 Euro Umsatz. Abzüglich Werbekosten (~10.000 Euro) beträgt der Nettogewinn eines solchen „Lehrers“ rund 40.000 Euro. Digitale Kurse benötigen keine Produktion, Lagerung, Lieferung – das ist wirklich ein margenstarkes Geschäft.

Ökonomie des Kursverkaufs

hohe Margen: einmal erstellt, ist jeder zusätzliche Verkauf nahezu reiner Gewinn

wiederkehrende Umsätze: Zusatzkurse, Coaching, „VIP“-Programme

Manipulation von Erfolgsgeschichten: Kurzfristige Resultate werden als langfristiger Erfolg präsentiert

Partnernetzwerke: Kursabsolventen bewerben gegen Provision

Ironisch ist, dass solche Personen mehr damit verdienen, Dropshipping zu lehren, als irgendeiner ihrer Schüler (sie selbst eingeschlossen) jemals mit echtem Dropshipping verdient hat. Das ist das wahre Geschäftsmodell „passiven Einkommens“: Träume von leichtem Geld zu verkaufen.

Anfang 2025 reichte die US-FTC Klage gegen das Unternehmen „Click Profit“ ein, das Kunden (14 Millionen Dollar Schaden) mit dem Versprechen betrog, „KI-gesteuerte“ E-Commerce-Shops für 45.000–75.000 Dollar einzurichten. Ähnliche Versprechen erreichen täglich auch Europa über Werbung in sozialen Netzwerken.

Wichtige Klarstellung: Erfolgsgeschichten existieren, aber das ist kein „passives Einkommen“

Es wäre unfair zu behaupten, dass Dropshipping, Affiliate Marketing oder Content-Erstellung niemals funktionieren. Es gibt gewiss Menschen, die aus diesen Methoden profitable Tätigkeiten oder sogar große Unternehmen aufbauen – aber sie erreichen Erfolg, weil sie diese Methoden als echte Vollzeit-Geschäfte behandeln, die spezialisierte Expertise, jahrelange Erfahrung und viele fehlgeschlagene Experimente erfordern.

Ein erfolgreicher Dropshipping-Unternehmer betreibt in Wahrheit eine komplexe Operation: Marktforschung, Verhandlungen mit Lieferanten, Markenaufbau, Kundenservice, Conversion-Optimierung, Finanzkontrolle und ständiges Testen neuer Strategien. Das ist ein vollwertiges Geschäft, keine „passive“ Schablone.

Ähnlich beim Affiliate Marketing – die Spitzenverdiener haben oft Teams, die Inhalte erstellen, Daten analysieren, Kampagnen testen und Beziehungen zu Marken managen. Sie sind professionelle Marketing-Spezialisten, keine „Empfänger passiven Einkommens“. Selbst Content-Creator, die tatsächlich gutes Geld mit „YouTube“ oder „TikTok“ verdienen, arbeiten wie echte Medienunternehmer – planen Inhalte, analysieren das Verhalten des Publikums, verhandeln mit Werbekunden, managen die Marke. Das Problem sind nicht die Methoden, sondern ihre Darstellung als „Lösung für leichtes Geld“, obwohl es in Wahrheit komplexe, kompetenzintensive Geschäfte sind.

Warum Menschen an diese Mythen glauben wollen

Man kann verstehen, warum die Idee des „passiven Einkommens“ so attraktiv ist. Nach COVID-19, Inflationssprung und geopolitischen Spannungen fühlen sich Menschen finanziell unsicher. 40+-Stunden-Wochen, begrenzter Urlaub und das Gefühl mangelnder Zeitkontrolle treiben zur Suche nach Alternativen. „Facebook“ und „Instagram“ zeigen ständig ausländische „Erfolgsgeschichten“: Luxusautos und Wohnungen, Reisen in exotische Länder – alles wird als leicht erreichbares Ergebnis von Dropshipping oder Krypto-Trading präsentiert. Das erzeugt FOMO (Fear of Missing Out) und die Illusion, dass andere mit ähnlichen Strategien leichtes Geld verdienen. Eine unserer Kundinnen gestand mir: „Ich wusste, dass es zu gut klang, um wahr zu sein, aber ein 500-Euro-Kurs fühlte sich wie ein ‚reasonable gamble‘ an. Vielleicht klappt’s?“

Was wirklich funktioniert: ein realistischer Vermögensplan

Nach all dem Negativen möchte ich teilen, was auf dem Weg des Vermögensaufbaus tatsächlich funktioniert. Diese Methoden wirken vielleicht langweilig, zu langsam, aber sie sind realistischer. So könnten Erfolgsgeschichten klingen. Ein 30-jähriger Ingenieur beginnt vor acht Jahren, 300 Euro pro Monat in ein diversifiziertes Indexfonds-Portfolio zu investieren. Keine Wunder – nur konsequentes, automatisches Investieren. Heute wäre ein solches Portfolio etwa 40.000 Euro wert, würde stetig wachsen und rund 1.600 Euro jährliche Dividenden generieren. Nicht genug für finanzielle Unabhängigkeit, aber ein guter Anfang!

Oder stellen Sie sich eine 40-jährige Projektmanagerin vor, die beschließt, ihre Beratungskompetenzen auszubauen. Abends und am Wochenende berät sie kleine Unternehmen für 40 Euro pro Stunde. Das bringt ihr pro Jahr etwa 8.000 Euro zusätzlich. Dieses Einkommen ist nicht völlig „passiv“, verschafft aber finanziellen Spielraum und die Möglichkeit, interessantere Projekte zu wählen.

Ein weiteres Beispiel: Eine Familie entscheidet sich, ein Mikro-Apartment zur Vermietung zu kaufen. Sie verstehen gut, dass es sich um aktives Investieren handelt – man muss mit Mietern kommunizieren, Probleme lösen, Steuern zahlen. Heute brächte die Netto-Miete nach allen Kosten etwa 280 Euro pro Monat. Nicht sehr viel, aber stabil und wahrscheinlich mit der Zeit wachsend.

Weitere logische Varianten:

Investieren in Indexfonds: diversifizierte Fonds / ETFs liefern langfristig voraussichtlich 8–10 Prozent durchschnittliche Jahresrendite (Kapital erforderlich)

Immobilienfonds (REITs): Investment in Immobilien ohne direkte Verwaltung, Großteil der Erträge wird als Dividende ausgeschüttet (Kapital erforderlich)

Anleihen europäischer Unternehmen: 7–11 Prozent Jahresrendite bei mittlerem Risiko (Kapital erforderlich)

Fähigkeiten ausbauen: IT-Freelancing (20–50 Euro/Stunde) und die erwähnte Beratung (30–80 Euro/Stunde), aber man muss arbeiten

dieselbe Immobilienvermietung: mit dem Verständnis, dass es ein Geschäft ist, kein „passives Einkommen“, und dass Startkapital nötig ist

Sie alle haben eines gemeinsam: realistische Erwartungen und das Verständnis, dass Vermögensaufbau Zeit, Arbeit und Kapital erfordert.

Praktischer Plan für Investoren und solche, die es werden wollen

Wenn Sie sich ernsthaft dem Vermögensaufbau widmen wollen, ist hier ein realistischer Plan, der tatsächlich funktioniert.

1 bis 2 Jahre – Fundament stärken

Notgroschen = 6 Monatsausgaben (3.000–5.000 Euro für eine durchschnittliche Familie)

Anlagekonto bei in- oder ausländischem Broker („Revolut“, „Interactive Brokers“) eröffnen

beginnen, 10–15 Prozent der Einnahmen in diversifizierte Indexfonds zu investieren

berufliche Fähigkeiten ausbauen und das Gehalt erhöhen

3 bis 7 Jahre – Wachstumsphase

den Investitionsanteil auf 25 Prozent der Einnahmen erhöhen

Investitionen in Immobilien erwägen

zusätzliche Einkommensquellen entwickeln (Beratung, Freelancing)

den Aufbau des Aktien-/Anleihenportfolios konsequent fortsetzen

10 bis 15+ Jahre – Reifephase

das Portfolio generiert beträchtliche Einnahmen

Möglichkeit, weniger aktiv zu arbeiten

diversifizierte Einkommensquellen senken Risiken

„halbpassive“ Einnahmen, aber weiterhin mit etwas Arbeit

Passives Einkommen: Wählen Sie Realität statt Fantasie

Zurück zu unserer Immobilientätigkeit, die viele als „passives Einkommen“ betrachten: Es ist wichtig zu sagen, dass sie täglichen Team-Einsatz, Kapitalmanagement und fortlaufende Investitionen benötigt. AB „Agathum“ verwaltet zudem ein diversifiziertes Wertpapierportfolio – diese Investitionen generieren tatsächlich nahezu „passive Einnahmen“, wenn Aktienkurse steigen und Dividenden ausgeschüttet werden. Aber derselbe Grundsatz gilt: Das Anfangskapital, das in Wertpapiere investiert wurde, stammte aus aktiven Einnahmen – aus beruflicher Tätigkeit und aktiver Arbeit an Immobilienprojekten.

Echte finanzielle Freiheit entsteht nicht aus genialen Systemen für passives Einkommen, sondern aus langweiligen Grundlagen: mehr verdienen als ausgeben, die Differenz investieren, eigene Fähigkeiten verbessern und geduldig auf den Zinseszinseffekt warten. Wenn Sie das nächste Mal in sozialen Netzwerken Werbung über „3.000 Euro pro Monat aus Dropshipping“ oder einen Online-Guide über „KI-Krypto-Roboter“ sehen, erinnern Sie sich an meine Geschichten: Ironischerweise fließt das echte Geld in dieser Branche nicht zu denen, die Methoden des „passiven Einkommens“ versuchen, sondern zu denen, die die Träume von solchen Methoden verkaufen!

Ihre finanzielle Zukunft hängt von dieser Wahl ab: Realität oder Fantasie. Beginnen Sie heute mit einem kleinen, aber konsequenten Schritt – und in 15–20 Jahren werden Sie echtes Vermögen haben, nicht leere Träume vom „passiven Einkommen“. Echter Vermögensaufbau erfordert Arbeit, Geduld und, am wichtigsten, Zeit. Alles andere ist nur Traum-Marketing.

Über AB „Agathum“

Algirdas Pukis ist CEO von AB Agathum. Das Unternehmen ist seit 2012 tätig und beschäftigt sich mit Kauf, Verkauf, Verwaltung und Vermietung von Immobilienobjekten sowie mit der Verwaltung eines diversifizierten Portfolios öffentlicher Wertpapiere. Derzeit verwaltet das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von 22 Millionen Euro – etwa 18 Millionen Euro Immobilienportfolio und etwa 4 Millionen Euro Wertpapierportfolio.

AB „Agathum“ hat eine öffentliche Anleihe-Emission über 2 Millionen Euro begeben, die an der NASDAQ-Baltic-Börse gelistet ist.