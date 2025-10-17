Politik

Grüne fordern deutliches Plus beim Bafög – Reformantrag heute im Bundestag

Die Grünen im Bundestag drängen auf eine umfassende Reform des Bafög und fordern eine Erhöhung des Grundbedarfs von 475 auf 563 Euro. Ziel sei ein modernes Fördersystem, das Studierende unabhängig von ihrer sozialen Herkunft unterstützt, erklärte Ayse Asar, forschungspolitische Sprecherin der Grünen.