Wirtschaft

Cybersicherheit Lieferkette: Wenn der Angriff über den Partner kommt

Ein einziger ungeschützter Zulieferer kann heute ganze Konzerne stilllegen. Cyberkriminelle greifen nicht mehr frontal an, sondern nutzen die Lieferkette als Hintertür. Die Attacken nehmen drastisch zu – oft bemerken die betroffenen Unternehmen es erst, wenn alles steht. Während Behörden warnen und Gesetze verschärft werden, zeigt sich: Die wahre Schwachstelle liegt nicht in der Technik, sondern in der Sorglosigkeit des Managements.