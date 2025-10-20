Panorama

Filmreifer Coup: Dem Louvre werden Juwelen von "unschätzbarem" Wert gestohlen

Der Einbruch in das Pariser Museum Louvre läuft so spektakulär ab wie das Szenario eines Gangsterfilms .In nur vier Minuten stehlen sie Schmuck und flüchten auf Motorrollern. Die Fahndung läuft auf Hochtouren. Die Beute ist von "unschätzbarem Wert", wie die Kulturministerin später sagt.