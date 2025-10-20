Technologie

Herbst der Entscheidungen: Wie die Medienhäuser ihre Zukunft sichern

Die Medienhäuser befinden sich in einer entscheidenden Phase des Wandels. Künstliche Intelligenz, der Einfluss globaler Plattformkonzerne und politischer Druck – insbesondere aus den USA – stellen die Branche vor große Herausforderungen. Für manche Unternehmen geht es dabei buchstäblich um ihre Zukunft.