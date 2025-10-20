Politik

EU-Verteidigungsplan: Brüssel will Drohnenschutz für ganz Europa

Brüssel plant den größten EU-Verteidigungsplan seit Jahrzehnten: Ein gesamteuropäischer Drohnenschild, gemeinsame Beschaffung und hunderte Milliarden für neue Rüstungskapazitäten sollen Europa bis 2030 verteidigungsbereit machen. Doch die Mitgliedstaaten müssen zahlen.
Albina Kenda
20.10.2025 16:00
Von der Leyen warnt, Europa stehe vor der größten Aufrüstung seit dem Kalten Krieg. (Foto: dpa) Foto: Philipp von Ditfurth

Im Folgenden:

  • Wie will Brüssel mit dem größten EU-Verteidigungsplan seit Jahrzehnten Europa bis 2030 schützen?
  • Welche vier strategischen "Leuchtturmprojekte" sollen die europäische Verteidigungsfähigkeit revolutionieren?
  • Warum ist der gesamteuropäische Drohnenschild plötzlich für alle EU-Mitgliedstaaten vorgesehen?

Albina Kenda

Zum Autor:

Albina Kenda ist eine erfahrene Journalistin, die sich auf die Berichterstattung über Geldpolitik und EU-Themen für die slowenische Wirtschaftszeitung Casnik Finance spezialisiert hat. Sie arbeitet sich regelmäßig durch endlose Stapel von Berichten, Vorschlägen, Reden und Diskussionen, um so klar wie möglich darzustellen, wie internationale und insbesondere europäische Themen uns alle betreffen, auch wenn wir uns nicht dafür interessieren.

