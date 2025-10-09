Politik

Was Ursula von der Leyen am liebsten vergessen machen würde

Ein Misstrauensvotum jagt das nächste: Ursula von der Leyen steht wegen Ideologie, Intransparenz und alter Skandale unter Druck. Sie kämpft gegen Bürokratie, schafft aber neue. Während Europa an Relevanz verliert, wächst der Zweifel, ob sie die Richtige ist, um die EU zu führen.