Technologie

Amazon-Ausfall bringt das halbe Internet zum Stillstand

Nichts ging mehr: Ein Ausfall bei Amazons Cloud-Plattform AWS legte am Dienstag zahlreiche bekannte Dienste lahm – von Fortnite bis Zoom. Nach mehreren Stunden konnten die meisten Systeme wiederhergestellt werden, doch die Störung zeigt erneut, wie abhängig das Internet von wenigen großen Anbietern ist.