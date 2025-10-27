Panorama

„Glücksatlas“: Wie zufrieden die Deutschen wirklich sind

Laut einer aktuellen Befragung empfindet fast die Hälfte der Menschen in Deutschland ein hohes Maß an Zufriedenheit – trotzdem bleibt Anlass zur Unzufriedenheit. Warum ist das so?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
27.10.2025 09:59
Lesezeit: 3 min
„Glücksatlas“: Wie zufrieden die Deutschen wirklich sind
Menschen schauen vom Aussichtsturm Cloef bei Orscholz auf die Saarschleife. Vieles deutet laut "Glücksatlas" 2025 auf eine hohe Lebensqualität im Saarland hin – doch das spiegle sich nicht in der gefühlten Lebenszufriedenheit (Foto: dpa). Foto: Harald Tittel

Im Folgenden:

  • Wie steht es um die Lebenszufriedenheit der Deutschen?
  • Welche Bundesländer führen das aktuelle Glücksranking an und wo liegen die größten Unterschiede?
  • In welchen Lebensbereichen zeigen sich die deutlichsten Veränderungen bei der Zufriedenheit?

