Menschen schauen vom Aussichtsturm Cloef bei Orscholz auf die Saarschleife. Vieles deutet laut "Glücksatlas" 2025 auf eine hohe Lebensqualität im Saarland hin – doch das spiegle sich nicht in der gefühlten Lebenszufriedenheit (Foto: dpa). Foto: Harald Tittel