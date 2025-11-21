Wirtschaft

Europas Rüstungsindustrie im Boom: Milliardeninvestitionen und strategische Unabhängigkeit

Europa erlebt einen historischen Aufschwung ihrer Verteidigungsindustrie, der maßgeblich von geopolitischen Spannungen und wachsender Eigenständigkeit gegenüber den USA getragen wird. Deutschland spielt dabei eine zentrale Rolle.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
21.11.2025 11:00
Lesezeit: 3 min
Europas Verteidigungssektor erlebt einen Boom mit Milliardeninvestitionen (Foto: dpa) Foto: Alicia Windzio

Im Folgenden:

  • Warum Europa einen historischen Aufschwung der Verteidigungsindustrie erlebt.
  • Weshalb Deutschland mit 108 Milliarden Euro Verteidigungsausgaben zur treibenden Kraft wird.
  • Wie die europäische Rüstungsbranche strategische Eigenständigkeit gegenüber den USA anstrebt.

