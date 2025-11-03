Politik

Sparpaket unter Druck: Steigen die Krankenkassenbeiträge trotzdem?

Trotz geplanter Einsparungen im Gesundheitswesen warnen die gesetzlichen Krankenkassen vor weiteren Beitragssteigerungen zum Jahreswechsel. Die Bundesregierung setzt zwar auf ein Sparpaket, das vor allem Kliniken finanziell stärker in die Pflicht nimmt – doch Experten bezweifeln, dass der vorgesehene Sicherheitspuffer ausreicht, um die Kostenexplosion im Gesundheitssystem nachhaltig zu bremsen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
03.11.2025 06:07
Lesezeit: 3 min
Eine Auswahl an Gesundheitskarten gesetzlicher Krankenkassen in Deutschland. Die elektronische Gesundheitskarte (eGK) dient als Versicherungsnachweis beim Arztbesuch und enthält persönliche Versichertendaten (Foto: dpa). Foto: ---

Im Folgenden:

  • Warum Krankenkassen trotz Sparpaket vor steigenden Beiträgen in 2026 warnen.
  • Weshalb die geplanten Maßnahmen den Ausgabenanstieg nicht ausreichend bremst.
  • Wer die Sparpläne als Gefährdung der Gesundheitsversorgung kritisieren.

