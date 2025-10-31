Technologie

E-Patientenakte im Praxistest: Wo die Digitalisierung noch stockt

Die elektronische Patientenakte soll den Austausch medizinischer Daten erleichtern – doch der Start verläuft holprig. Seit vier Wochen müssen Ärzte Befunde und Laborergebnisse digital hinterlegen. In der Praxis aber sorgt die Technik häufig für Frust – sowohl bei Ärzten als auch bei Versicherten.