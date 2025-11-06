Technologie

EU warnt: Reale Emissionen von Plug-in-Hybriden 5-mal so hoch wie angegeben

Plug-in-Hybride gelten als umweltfreundliche Alternative, doch ihre realen CO₂-Emissionen liegen deutlich über den offiziellen Angaben. Können sie langfristig eine nachhaltige Lösung sein oder verschleiern sie nur die Realität?