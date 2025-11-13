Finanzen

Siemens-Aktie: Dritter Rekordgewinn in Folge und neue Umbaupläne

Während die deutsche Wirtschaft stagniert, liefert Siemens glänzende Zahlen: Der Konzern erzielt zum dritten Mal in Folge einen Rekordgewinn und kündigt zugleich den nächsten großen Umbau an. Doch hinter der Euphorie steckt auch Vorsicht – der Milliardenverkauf von Innomotics und der geplante Teilrückzug aus Siemens Healthineers zeigen, wie tiefgreifend sich der Konzern neu aufstellt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.11.2025 08:46
Aktualisiert: 13.11.2025 08:46
Lesezeit: 2 min
Siemens-Aktie: Dritter Rekordgewinn in Folge und neue Umbaupläne
Siemens-Aktie: Der Konzern wächst trotz Krise weiter. (Foto: dpa) Foto: Martin Schutt

Siemens-Aktie: Dritter Rekordgewinn in Folge

Siemens reiht trotz aller Turbulenzen Rekordgewinn an Rekordgewinn. Unter dem Strich verdiente der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr 10,4 Milliarden Euro, wie er in München mitteilte. Das sind 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Konzernchef Roland Busch sprach angesichts der Zahlen von einem Meilenstein: "Zum dritten Mal in Folge haben wir einen Rekord beim Gewinn nach Steuern erzielt und sind sowohl beim Auftragseingang als auch bei den Umsatzerlösen im mittleren einstelligen Prozentbereich gewachsen." Siemens sei "stärker denn je".

Ursachen für den Gewinnsprung

Den Gewinnsprung verdankt Siemens einerseits einem milliardenschweren Sondereffekt aus dem Verkauf von Innomotics, der bereits im ersten Quartal wirksam wurde, andererseits einem florierenden Geschäft in der Sparte Smart Infrastructure. Zudem erholte sich das zuletzt schwächere Geschäft von Digital Industries mit Automatisierungstechnik und konnte im vierten Quartal des Geschäftsjahres leicht zulegen.

Umbau bei Siemens Healthineers

Auch die Tochter Siemens Healthineers trug zum Gewinn bei. Hier will sich Siemens jedoch von seiner Mehrheit trennen. Wie der Konzern am Mittwochabend mitteilte, will er Aktien im aktuellen Wert von rund 15 Milliarden Euro an seine Aktionäre abgeben, um den Anteil an Healthineers von derzeit 67 Prozent um 30 Prozentpunkte zu senken. Details dazu sind bislang nicht bekannt. Ziel der Aktion ist, dass Siemens Healthineers sich stärker auf schnell wachsende Märkte konzentrieren kann. Die Geschäfte von Healthineers und Siemens drifteten zunehmend auseinander, auch weil im Gesundheitsbereich die Digitalisierung anders verlaufe, erklärte Busch.

Nächster Umbau steht bevor

Und es bleibt nicht beim Umbau: Zusammen mit den Jahreszahlen präsentierte Siemens sein Projekt One Tech Company, mit dem der Konzern schneller wachsen will. Unter anderem soll der Umsatz im Digitalgeschäft bis 2030 verdoppelt werden. Außerdem will Siemens seine Position in Wachstumsregionen ausbauen – konkret mit höheren Investitionen in den USA, China und Indien – und in den kommenden drei Jahren 1 Milliarde Euro in seine KI-Angebote stecken.

Investitionen in industrielle KI

Im Vergleich zu den gewaltigen Summen, die große US-Tech-Unternehmen in KI investieren, wirkt die Summe gering. Busch betonte jedoch, Siemens setze nicht auf teure Rechenleistung, sondern auf konkrete Anwendungen industrieller KI. Die Investition soll an der US-Westküste umgesetzt werden, wie Busch erklärte. Man brauche dafür ein unreglementiertes Umfeld und die besten Fachkräfte – die finde man in den USA.

Verhaltene Prognose für neues Geschäftsjahr

In seiner Prognose für das neue Geschäftsjahr bleibt Siemens vorsichtig. Beim Gewinn pro Aktie strebt das Unternehmen den gleichen Korridor an, in dem es auch im abgelaufenen Jahr lag – allerdings ohne die Milliarden aus dem Innomotics-Sondereffekt. Sollte die Prognose so eintreffen, wird es also nichts mit dem vierten Rekordgewinn in Folge.

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Bitcoin-Kurs aktuell: Stabilisierungsversuch nach Kursverlusten
DWN
Finanzen
Finanzen Bitcoin-Kurs aktuell: Stabilisierungsversuch nach Kursverlusten
13.11.2025

Nach der kräftigen Korrektur in den vergangenen Tagen zeigt sich der Bitcoin-Kurs aktuell moderat erholt – was steckt hinter dieser...

Gender Pay Gap in der EU: Was die neue Richtlinie wirklich fordert
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Gender Pay Gap in der EU: Was die neue Richtlinie wirklich fordert
13.11.2025

Die EU hat mit der Richtlinie 2023/970 zur Gehaltstransparenz die Gender Pay Gap im Fokus. Unternehmen stehen vor neuen Pflichten bei...

Telekom-Aktie: US-Geschäft treibt Umsatz trotz schwachem Heimatmarkt
DWN
Finanzen
Finanzen Telekom-Aktie: US-Geschäft treibt Umsatz trotz schwachem Heimatmarkt
13.11.2025

Die Telekom-Aktie profitiert weiter vom starken US-Geschäft und einer angehobenen Jahresprognose. Während T-Mobile US kräftig wächst,...

Shutdown in den USA: Demokraten beenden 43-tägigen Stillstand
DWN
Politik
Politik Shutdown in den USA: Demokraten beenden 43-tägigen Stillstand
13.11.2025

Haben die US-Demokraten ein politisches Eigentor geschossen? Sie haben sich dem Willen der Republikaner gebeugt und dem Haushalt...

Droneshield-Aktie stürzt ab: Insiderverkäufe und Börsenaufsicht verunsichern Anleger – die Hintergründe
DWN
Finanzen
Finanzen Droneshield-Aktie stürzt ab: Insiderverkäufe und Börsenaufsicht verunsichern Anleger – die Hintergründe
13.11.2025

Die Droneshield-Aktie sorgt nach ihrem drastischen Kurseinbruch für Unruhe am Markt. Massive Insiderverkäufe, Kommunikationspannen und...

Finnland im Schatten Russlands: Grenzregion kollabiert wirtschaftlich
DWN
Politik
Politik Finnland im Schatten Russlands: Grenzregion kollabiert wirtschaftlich
13.11.2025

Finnlands Grenzregionen rutschen in eine wirtschaftliche und sicherheitspolitische Krise. Der einst florierende Handel mit Russland ist...

DAX aktuell: Zwischen Rekorden, Stimmungswechsel und Ende des US-Shutdowns
DWN
Finanzen
Finanzen DAX aktuell: Zwischen Rekorden, Stimmungswechsel und Ende des US-Shutdowns
13.11.2025

Der DAX zeigt am Donnerstag Stärke, hat alte Rekorde im Blick. Doch der deutsche Leitindex profitiert noch nicht von der politischen...

Wirecard-Aktionäre: BGH blockiert Schadenersatz im Insolvenzverfahren
DWN
Finanzen
Finanzen Wirecard-Aktionäre: BGH blockiert Schadenersatz im Insolvenzverfahren
13.11.2025

Die Ansprüche von Wirecard-Aktionären auf Schadenersatz sind vorerst blockiert. Der Bundesgerichtshof stellte klar, dass einfache...